Spike Lee sluit deal met Netflix: “De jeugd moet bediend worden”

Film Het loopt storm voor Spi­der-Man: Amerikaan­se bioscoop­tic­kets doorver­kocht voor 25.000 dollar

‘Spider-Man: No Way Home’ is in trek bij fans. In de Amerikaanse bioscopen is de vraag naar tickets in voorverkoop zo groot dat de voorstellingen voor de eerste draaiweken volledig uitverkocht zijn. Bovendien worden de kaartjes online doorverkocht voor woekerbedragen tot 25.000 dollar (zo’n 22.000 euro).

2 december