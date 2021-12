Spider-Man slingert zich naar ongeziene hoogten in box office: “Eindelijk een held die kijkers in het hart raakt”

FilmHij is piepjong en stuntelig, maar desondanks toch de man van 1 miljard. Tom Holland (25) slingerde op 15 december de Belgische zalen in als Spider-Man, en wist sindsdien al verschillende records te pakken. Het voorbije weekend kroonde ‘Spider-Man: No Way Home’ zich onverwacht tot dé kerstfilm bij uitstek. Onder andere enkele last minute-bioscoopbezoekjes in ons land deden de box office-teller aantikken tot 1 miljard dollar (881,8 miljoen euro). Daarmee is de prent de op één na snelste ooit om zo’n monsterbedrag binnen te halen. Onder normale omstandigheden is dat bewonderenswaardig, in coronatijd haast miraculeus. Beschikken de makers daadwerkelijk over superkrachten, of zit er meer achter your friendly neighborhood Spider-Man?