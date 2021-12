‘Spider-Man: No Way Home’ op één na snelste film ooit die 1 miljard dollar oplevert

Film Your f riendly neighborhood Spider-Man kan meer dan enkel rondslingeren aan een web. De Marvelfilm ‘Spider-Man: No Way Home’, met de Britse acteur Tom Holland in de hoofdrol, is goed op weg om 1 miljard dollar in de wacht te slepen. Aan dit tempo ziet het ernaar uit dat het de op één na snelste film in de geschiedenis wordt die dat klaarspeelt.

Op dit moment weten we al dat er meer dan 900 miljoen over de toonbank rolde, dankzij enthousiaste Marvelfans. Dat terwijl de film op 15 december in première ging in ons land, en in sommige landen (waaronder de VS) zelfs later. Men verwacht dat de film in de loop van het weekend moeiteloos over de 1 miljard dollar aan opbrengst zal gaan.

‘Spider-Man: No Way Home’ moet daarmee enkel nog onderdoen voor één van zijn voorgangers uit de Marvelfranchise: ‘Avengers: Endgame’. Die prent haalde na vijf dagen al 1 miljard dollar binnen. Uiteraard is ‘No Way Home’ op dit moment alvast de best scorende film van 2021.

De laatste ‘Spider-Man’-film is wereldwijd enorm in trek. Weken voor de première waren de bioscooptickets voor de eerste draaidagen al uitverkocht. In de VS werden tickets voor de première doorverkocht voor woekerbedragen tot 25.000 euro. Ook in ons land doet de superheld het bijzonder goed. Bijna 40.000 bezoekers gingen de prent bekijken op de eerste speeldag. De hype rond Spider-Man wordt in de hand gewerkt door het feit dat alle Marvelfilms met elkaar verbonden zijn; fans moeten dus elke film gezien hebben om mee te blijven met het verhaal. Daarnaast zijn ook de reviews en reacties van fans erg lovend. Dat mogelijke bioscoopsluitingen vanwege corona kijkers nog steeds boven het hoofd hangen, zorgt er bovendien voor dat liefhebbers zo snel mogelijk naar de zalen trekken.

Marvel is tevreden met de opkomst, en kondigde alvast een volgende Spider-Man-trilogie aan met Tom Holland.

