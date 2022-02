Speelgoedfabrikant Mattel gaat films maken van Barbie en Polly Pocket

FilmSpeelgoedfabrikant Mattel is van plan om Hollywood te veroveren. Robbie Brenner, uitvoerend filmproducente bij Mattel, heeft de taak gekregen om de grootste merken tot leven te brengen in enkele films. En dat lijkt te lukken. Er werd reeds aan een aantal films over Barbie, Polly Pocket en Hot Wheels begonnen bij verschillende filmstudio’s en streamingdiensten. Bovendien zijn ook enkele bekende acteurs al gestrikt om een rol te vertolken. Zo gaat Margot Robbie Barbie spelen en Ryan Gosling Ken.

Drie jaar geleden nam Ynon Kreiz, CEO van Mattel, Brenner aan in het bedrijf om de speelgoedfabrikant ook op de kaart te zetten in de filmindustrie. Sindsdien heeft ze al een aantal films mee in gang gezet. In een interview met ‘Variety’ vertelt Brenner meer over het plan: “We willen geen films maken om meer speelgoed te verkopen”, aldus Brenner. “Dat zou natuurlijk geweldig zijn, maar het moet gaan om het vertellen van verhalen met authentieke stemmen die origineel zijn, blijven nazinderen en spannend zijn. Ze moeten ook het beste uit de individuele merken halen.”

Om dat plan te realiseren ging ze samenwerkingen aan met onder andere Universal Pictures, Warner Bros., Paramount en streamingplatform Netflix. Warner Bros. is bezig met de voorbereidingen voor ‘Barbie’, met Margot Robbie en Ryan Gosling in de hoofdrollen als Barbie en Ken. De film wordt geregisseerd door Greta Gerwig, die zichzelf al wist te bewijzen met ‘Lady bird’ en ‘Little women’. Naast Greta Gerwig is scenarist en regisseur Lena Dunham bezig met de verfilming van Polly Pocket, de bekende minifiguurtjes.

Volgens Brenner is het essentieel dat de speeldgoedfabrikant hun geschiedenis goed uitleggen aan de filmmakers. “Er is zoveel geschiedenis die achter de figuren schuilgaat. Bijvoorbeeld bij Barbie. Er is een team dat haar haar doet en haar kleren. Er is een team dat haar sociale media doet. Je moet je daarvoor onderdompelen in haar wereld", vertelt ze. “Je moet ook het speelpatroon van het speelgoed doorgronden. Waarom houden meisjes van prinsessen en jongens van Hot Wheels? De psychologie erachter is heel fascinerend en moet in de films ook goed weergegeven worden.”

Een exacte datum waarop de films zullen uitkomen is nog niet bekend en daar wilde Brenner ook nog geen verdere info over lossen. “Probeer het binnenkort nog eens”, antwoordde ze toen haar naar meer details werd gevraagd.

