Seksscène met religieuze tekst is volgens regisseur ‘essentieel’ voor Oppenheimer (maar in India klinkt kritiek)

FilmRegisseur Christopher Nolan (53) heeft met ‘Oppenheimer’ na 25 jaar in het vak voor het eerst een film gemaakt met seksscènes. Hij was nerveus, maar hoofdrolspeler Cillian Murphy (47) vindt het resultaat ‘perfect’. Toch komen ze niet erg positief in het nieuws.

Bij een film over de uitvinding van de atoombom heb je genoeg inhoudelijke gespreksstof, maar al lang voor ‘Oppenheimer’ verscheen, ging het online vooral over de pikante scènes. Het sloeg in als een bommetje dat juist de vermaarde Nolan, qua seksscènes nog maagd, zich eraan waagde. Hij vond het zelf ook spannend. “Als je jezelf uitdaagt om op terreinen te werken waarin je nog niet hebt gewerkt, moet je gepast nerveus zijn, gepast voorzichtig, met plannen en voorbereiding”, zei hij tegen ‘Insider’. Hij koos voor de scènes omdat ze júíst belangrijk zijn voor de inhoud.

Je kunt het verhaal van natuurkundige Robert Oppenheimer, bekend als de ‘vader’ van de atoombom, volgens Nolan niet vertellen zonder zijn seksualiteit te behandelen. “De manier waarop hij met vrouwen omgaat, de charme die hij uitstraalde, het is essentieel voor zijn verhaal.”

De twee seksscènes vinden plaats tussen Cillian Murphy (47) en Florence Pugh (27). Hij speelt Oppenheimer, zij speelt Jean Tatlock, met wie hij een affaire heeft. Die was extra saillant omdat hij voor de Amerikanen werkte en zij communist was, iets wat later gevolgen voor hem had toen hij ervan werd beticht ‘communistische banden’ te hebben.

Wat is de kritiek?

Nolan wil kijkers een intiem kijkje geven in de relatie, in de hoop dat ze van binnenuit zien waarom die belangrijk voor Oppenheimer was. De seks is nodig, beaamt acteur Murphy. Hij is lyrisch over het resultaat. “Als je het ziet, het is zo f*cking krachtig”, zegt hij bij ‘The Sydney Morning Herald’. “De seksscènes zijn niet zonder doel. Ze zijn perfect. En Florence is geweldig. De impact die ze heeft, gezien de omvang van haar rol is verpletterend.”

Daarmee bedoelt hij dat die erg klein is. Het is een duidelijk minpunt van ‘Oppenheimer’, schreven ‘The Guardian’ en ‘iNews’: de vrouwen in de film zijn eendimensionaal, hun rol vluchtig. Het personage van Florence Pugh moet in de grootste seksscène vooral het genie van Murphy’s Oppenheimer onderstrepen, observeert 'Mashable’.

Dat heeft te maken met een opvallende gebeurtenis. Het personage van Pugh stopt de daad om de natuurkundige te vragen of hij wil voorlezen uit ‘Bhagavad Gita’, een bekende religieuze tekst binnen het Hindoeïsme. Hij kiest de zin waaraan hij denkt als de eerste atoombom afgaat: “Ik ben de dood geworden, de verwoester van werelden.”

Eis dat scène wordt verwijderd

Dat kritiekpunt is nog mals vergeleken met de kritiek uit India. Hoewel de film daar volgens ‘Variety’ erg populair is, zijn er ook mensen die het een schande vinden dat uitgerekend tijdens de seksscène wordt voorgelezen uit een tekst die zo belangrijk is voor hindoes.

Uday Mahurkar, aangesteld als ‘commissaris van informatie’ door de Indiase overheid en actief binnen een stichting die onzedelijk materiaal uit het publieke domein wil weren, heeft via Twitter een brief geschreven aan Nolan. Hij spreekt van een harde aanval op hindoes en eist dat de scène wordt verwijderd. Het bericht wordt ontvangen als conservatief en lichtgeraakt, maar krijgt ook bijval.

