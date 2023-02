Sean Penn stelt documentaire over president Zelensky voor: “Die nacht begonnen de raketten te vallen”

FilmHollywoodacteur Sean Penn (62) heeft op het filmfestival van Berlijn zijn nieuwe documentaire ‘Superpower' voorgesteld, over de Oekraïense president Zelensky. De opnames voor die docu begonnen nog voor Rusland Oekraïne binnenviel. ‘Superpower' zou dan ook eigenlijk gaan over de carrière van Zelensky, die zich van acteur opwerkte tot president. “Onze eerste ontmoeting was op 23 februari", herinnert Penn, die een van z'n twee Oscars aan Zelensky schonk, zich in Berlijn. “Hij besloot - om zijn eigen redenen en zijn perfecte inschattingsvermogen en vertrouwen in mensen - dat hij ons de volgende dag zou zien en dat we onze kleine camera zouden meenemen. Toen gingen we terug naar het hotel. Die nacht begonnen de raketten te vallen.”