Sean Penn in Kiev voor documentaire over Russische invasie: “Hij toont de moed die westerse politici missen”

Penn heeft deze week een bezoek gebracht aan het kantoor van de president en gesproken met president Volodymyr Zelenskyy en vicepremier Iryna Vereshchuk. Hij woonde donderdag een persconferentie bij op het presidentiële kantoor in Kiev. “Sean Penn toont de moed die veel anderen, vooral westerse politici, missen”, schreef het kantoor van de president op Facebook. “De regisseur kwam speciaal naar Kiev om alle gebeurtenissen die momenteel in Oekraïne plaatsvinden vast te leggen en om de wereld de waarheid te vertellen over de Russische invasie van ons land.”

Sean Penn was in november ook al in Oekraïne. Toen bracht hij een bezoek aan het Oekraïense leger. De Oscar-winnaar steunde door de jaren heen tal van internationale humanitaire en anti-oorlogsinspanningen en richtte de non-profit rampenhulporganisatie CORE op als reactie op de aardbevingen in Haïti in 2010. Dat legde hij vast in de documentaire ‘Citizen Penn’.