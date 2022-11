Schrijfster ‘Bridget Jones’ werkt aan vierde film

FilmNostalgie blijft werken, zo blijkt. En in het midden van een tijdperk waar heel wat filmklassiekers herleven, kan natuurlijk geen nieuwe ‘Bridget Jones’-film ontbreken. Schrijfster Helen Fieling heeft zonet een vierde film aangekondigd die gebaseerd zou zijn op het derde boek uit de reeks, genaamd ‘Mad About the Boy’. Fielding is ervan overtuigd dat de film er zal komen, al durft ze zich er nog niet officieel over uit te spreken.

In een recent interview met RadioTimes heeft schrijfster van de ‘Bridget Jones’-boeken Helen Fieling aangegeven dat ze bezig is met het schrijven van het scenario van een vierde ‘Bridget Jones’-film. Daarbij nuanceerde ze echter wel dat er officieel nog niets gestart is en dat er dus geen garantie op een vierde film is, al gaan de geruchten over een vierde film wel al langer de ronde.

Het personage ‘Bridget Jones’ is wereldberoemd sinds de film ‘Bridget Jones’s Diary’ met actrice Renée Zellweger in 2001 de zalen verscheen. Daarna volgde er in 2004 nog een sequel genaamd ‘Bridget Jones: The Edge of Reason’ en werden de fans in 2016 nog eens getrakteerd op een derde film genaamd ‘Bridget Jones’s Baby’. In tegenstelling tot de eerste twee films, werd de derde film niet gebaseerd op Fieldings boeken, maar op de columns die Fielding schreef voor The Independent. De vierde film zou naar verluidt wél gebaseerd worden op het derde boek uit de ‘Bridget Jones’-boekenreeks.

(Lees verder onder de video: Trailer ‘Bridget Jones’s Baby’.)

In dat derde boek worden Jones’ avonturen als alleenstaande moeder gevolgd. Net als in de eerste twee boeken en eerste drie films, is Bridget Jones nog steeds even onhandig. Wanneer ze in het derde boek te maken krijgt met nieuwe relaties en een leesbril, lijkt het dan ook helemaal uit de hand te lopen.

Vertrouwen

Hoewel het nieuws nog niet officieel bekend is, is de schrijfster wel al heel enthousiast: “Ik hoop echt dat het gaat gebeuren, want ik ben er aan aan het werken”, vertelt ze aan de RadioTimes. “Elke film die gemaakt wordt is een klein mirakel, maar ik geloof erin dat deze film ooit op het scherm te zien zal zijn”, besluit ze. Of Renée Zellweger opnieuw de rol van Bridget Jones op zich zal nemen, valt ook nog af te wachten.

LEES OOK: