Schild van Captain America uit ‘Endgame’ wordt dit weekend geveild

Will Smith toonde Adil en Bilall eerder al belang van 'gun safety' op de set

24 oktober Filmduo Adil & Bilall kregen op de set van Bad Boys for Life een lesje veiligheid van acteur Will Smith. De acteur toont in een korte video waarom het zo belangrijk is om op een filmset een wapen correct te dragen en te gebruiken, ook al is het geen echt wapen.