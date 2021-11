Salma Hayek vertelt opnieuw over pesterijen van Harvey Weinstein: “Ik heb je niet aangenomen om er lelijk uit te zien”

Wapenver­ant­woor­de­lij­ke 'Rust’ deed Nicolas Cage woedend set af stormen bij opnames vorige film

De jonge vrouw die verantwoordelijk was voor de wapens op de set van de film ‘Rust’ met Alec Baldwin (63), had eerder dit jaar ook al problemen op de set van de eerste film waar ze die functie had. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite TheWrap. Hannah Gutierrez-Reed (24) vuurde twee keer in drie dagen zonder waarschuwing een wapen af in de buurt van de cast en crew van ‘The Old Way’ en deed acteur Nicolas Cage (57) woedend de set af stormen. “Kondig het aan, je blies er mijn f***ing trommelvliezen uit”, gilde de acteur terwijl hij briesend wegstoof.

27 oktober