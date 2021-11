Saïd Boumazoughe scoort rol naast topacteurs in ‘Desert Warrior’: “Een logisch gevolg van mijn harde werk”

FILM ‘Tiger King 2’ spint verhaal rond Joe Exotic verder uit

To all you cool cats and kittens: het is zover. Het vervolg van de veelbesproken docuserie ‘Tiger King’ staat vanaf vandaag op Netflix. De verhaallijnen worden beter bewaakt dan de doorsnee tijger van Joe Exotic, dus veel is er nog niet geweten. Al is het zeker dat rivale Carole Baskin haar kat stuurt voor de nieuwe reeks.

