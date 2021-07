Saïd Boumazoughe schittert in derde seizoen ‘Mocro Maffia’: “De makers van de reeks hadden mij in ‘Patser’ gezien”

De hype van de afgelopen jaren bij onze Noorderburen, zo kan je ‘Mocro Maffia’ het best omschrijven. De reeks, die in 2018 het levenslicht zag, draait om een conflict tussen twee voormalige zakenpartners in de schimmige wereld van de Amsterdamse cocaïne-handel. Beide partijen doen er alles aan om hun handeltje te redden, hetgeen leidt tot moorden, complotten en verraad. “Dat ik deel mag uitmaken van zo’n succesreeks: te zot voor woorden. Wat ‘The Godfather’ betekende in de jaren zeventig voor de Italo-Amerikanen, doet ‘Mocro Maffia’ nu voor de Belgen en Nederlanders met een migratie-achtergrond. Je krijgt een unieke inkijk in een wereld waar voordien enkel over geschreven werd. De menselijke kant van de onderwereld komt in beeld”, klinkt het bij de acteur Saïd Boumazoughe (34).

Saïd - meteen ook de enige Belg in de reeks - was eerder al te zien in ‘Patser’ en ‘GR5', nam enkele jaren geleden deel aan ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ en is onder z’n pseudoniem ‘Eazy Lo’ actief als hiphopper. “Ondertussen kruip ik al twee seizoenen in de huid van Achraf. Hij is de Antwerpse neef van De Paus (Achmed Akkabi), een van de protagonisten in het verhaal. De makers van de reeks hadden mij eerder aan het werk gezien in ‘Patser’, en blijkbaar had ik indruk gemaakt”, lacht Saïd. “Des te beter, want meewerken aan ‘Mocro Maffia’ voelt als een droom. De cast bestaat grotendeels uit Molukkers, Indonesiërs, Antillianen en Marokkanen. Dat is uitzonderlijk in het huidige televisielandschap, maar zonder ‘ons’ komt dit verhaal niet tot z’n recht.”