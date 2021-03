Sacha Baron Cohen trekt stekker uit ‘Borat’: “Hem spelen is té gevaarlijk”

FilmDe Britse komiek Sacha Baron Cohen (49) zal nooit meer in de huid kruipen van zijn meest iconische personage: Borat. Hoewel hij tijdens de Golden Globes nog in de prijzen viel voor ‘Borat Subsequent Moviefilm’ heeft hij besloten dat de rol simpelweg te gevaarlijk is geworden om te vertolken. “Ik stond op de set in een kogelvrije vest.”

Sacha won de Golden Globe voor ‘Beste Acteur in een Musical of Comedy’, maar moest zijn fans meteen teleurstellen. “Dat grijze pak van Borat heb ik aan de haak gehangen”, zei hij in een interview tijdens de uitzending. “Ik ga het nooit meer bovenhalen.”

Lees ook Minder dan de helft blijft over: Golden Globes legt laagste kijkcijfers in jaren voor

“Mijn laatste film was het gevaarlijkste project waar ik ooit aan gewerkt heb”, legt hij uit. Toch voelde hij zich geroepen om nog één keer in die rol van Borat te kruipen, vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In de film zien we hoe hij enkele nietsvermoedende Amerikanen hun racistische vooroordelen doet bovenhalen, vermomd als zijn komische alter ego Borat. “Ik wilde de Amerikanen tonen wat er zou gebeuren als we opnieuw voor Trump zouden stemmen. Nog eens vier jaar met hem aan de macht konden we niet aan. Racisten lieten hun haatdragende ideeën de vrije loop, ze hadden door Trump het idee gekregen dat het opnieuw oké was om racist te zijn, homo’s en vrouwen te haten en antisemitisme te promoten... Onze democratie was in gevaar, en dat wilde ik de wereld laten zien.”

‘Erg riskant’

Zo toont hij onder andere hoe actrice Maria Bakalova (die doet alsof ze minderjarig is) door de republikeinse politicus Rudy Giuliani wordt meegenomen naar een hotelkamer. Hij was net zijn broek aan het uittrekken toen hij onderbroken werd door ‘Borat’. “Sommige situaties waren erg riskant”, bekent Baron Cohen. “Daarom wil ik alle medewerkers op de set bedanken, want ze hebben hun leven geriskeerd om deze film te maken. We stonden vaak opnames te maken in een kogelvrije vest.”

Hij is echter blij dat ze er toch in geslaagd zijn om de film nog voor de verkiezingen te lanceren. “Ondanks de coronacrisis is het ons gelukt! Het was het waard, maar vanaf nu is het echt afgelopen met Borat. Ik wil mezelf en mijn co-acteurs niet meer in zo’n situaties plaatsen.”

LEES OOK

Volledig scherm Sacha Baron Cohen en zijn echtgenote Isla Fisher tijdens de virtuele Golden Globes? © via Reuters