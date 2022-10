Ryan Reynolds en Will Ferrell tapdansen samen in nieuwe kerstfilm ‘Spirited’

Film Populaire Nintendo-personages komen tot leven in nieuwe ‘Ma­rio’-film: accent van Chris Pratt zorgt voor opschud­ding

Goed nieuws voor de fans van de ‘Mario’-games: in 2023 schittert Super Mario in de film, ‘The Super Mario Bros. Movie’. In de teaser kunnen de fans alvast een eerste glimp opvangen van Mario, Luigi, Toad, Kamek én de slechterik Bowser. ‘Marvel’-acteur Chris Pratt (43) verleende zijn stem aan de populaire Italiaanse loodgieter. Heel wat fans waren niet blij met zijn casting, maar bij het horen van deze trailer vallen ze helemaal van hun stoel. “Hij heeft geen Italiaans accent”, klinkt het verontwaardigd op sociale media.

7 oktober