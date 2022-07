Ryan Gosling over outfits die hij draagt als Ken: “Het lijkt wel een droom, of was het een nachtmerrie?”

Film 3 miljoen op overschot? Koop dan de filmset van ‘Once Upon a Time in the West’

De filmset van de westernklassieker ‘Once Upon a Time in the West’ staat te koop in Spanje voor een slordige 3 miljoen euro. Het Andalusische dorp Tabernas stond ooit decor voor de prent, voor onder meer de iconische Sweetwater Ranch. De locatie is over de tijd nog niets veranderd, maar de eigenaars zijn nu na meer dan vier decennia toch klaar om het stokje door te geven. “De authenticiteit moet wel behouden blijven.”

