‘Rust’-wapenverantwoordelijke legt klacht neer tegen munitieleverancier

Film Onbegrip en frustratie bij Jan Verheyen over sluiting bioscopen: “Dit is fataal voor de Vlaamse filmindu­strie”

De sluiting van de bioscopen is een zware domper voor Jan Verheyen (58). Dinsdagavond ging ‘Bittersweet Sixteen’ namelijk in première, de film die hij samen met z’n dochter Anna (16) maakte. “Mijn dochter zit hier nu te wenen, het is ineens van de hemel naar de hel gegaan.” Ook Kinepolis en Studio 100, van wie momenteel een derde Nachtwacht-film in de zalen loopt, reageren verbolgen.

22 december