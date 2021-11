‘Rust’-wapenverantwoordelijke Hannah Gutierrez-Reed opnieuw onder vuur: “Absoluut geen aandacht voor de regels”

FilmDe medewerkers die verantwoordelijk waren voor de wapens op de filmset van ‘Rust’ waren “onervaren, onvolwassen en laks”, dat blijkt uit een recent opgedoken rapport. Ook nu is het vooral de 24-jarige wapenverantwoordelijke Hannah Gutierrez-Reed die veel kritiek krijgt. Volgens een bron gingen ook de twee assistenten van Reed regelmatig de mist in.

Volgens een bron speelden Hannah Gutierrez-Reed en haar assistenten regelmatig met de wapens op de set. Ze hielden de pistolen regelmatig tegen hun lichaam of staken ze voor een stuk de grond in. Om het allemaal nog erger te maken, waren ze vaak met hun gsm bezig terwijl ze de wapens in handen hadden. Dat vertelde een insider in een interview met Fox News.

Het tragische ongeval waarbij de Amerikaanse acteur Alec Baldwin de 42-jarige cameraregisseur Halyna Hutchins per ongeluk neerschoot dateert nu al van eind oktober. Op foto’s die genomen zijn vlak voor het ongeval is te zien hoe Reed samen met twee andere vrouwen in een cirkel staat. In hun handen hadden ze een paar geweren en een revolver. Een van de wapens was gericht op de buik van de ene vrouw. Een van de andere medewerkers gebruikte haar heup om één van de pistolen omhoog te houden. “Ze hadden absoluut geen aandacht voor de regels”, aldus de insider in Fox News.

Te weinig ervaring

De bron beweerde ook nog dat de 24-jarige wapenverantwoordelijke op een gegeven moment een wapen in handen kreeg. Reed zat op dat moment op de grond met haar “gsm te spelen” en keek zelfs niet op toen iemand haar het pistool aangaf. Zonder het wapen te checken, stak ze het in haar broek. “Zo’n gedrag is gewoon niet professioneel en het is al zeker niet de manier om een veilige omgeving te creëren.”

Het nieuws komt er nadat er een rapport opdook waaruit blijkt dat er eerder nog twee incidenten hebben plaatsgevonden op de set van ‘Rust’. Tijdens een van de special effects vond er plots een explosie plaats. Daarnaast werd het wapen waarmee Hutchins doodgeschoten werd op de dag van het ongeluk nog gebruikt om op blikjes te schieten. Lane Luper, één van de medewerkers op de set, noemde de crewleden die verantwoordelijk waren voor de wapens eerder nog “drie onervaren personen”.

Tegenreactie

Hannah Gutierrez-Reed is de dochter van Thell Reed. De vader van de vrouw werkte in het verleden al vaak als wapenverantwoordelijke voor verschillende films. Hij heeft zijn dochter op zijn beurt alle kneepjes van het vak geleerd. “Het was dus gewoon een kwestie van de juiste connecties hebben”, aldus de bron. Daarnaast werd Hannah ook onderbetaald. Volgens geruchten kreeg ze in totaal 8.000 dollar (6.904 euro) voor haar werk op de set van ‘Rust’. Meteen ook een van de redenen waarom ze de job gekregen zou hebben.

Jason Bowles, de advocaat van Reed, reageerde ondertussen ook al in een statement aan Fox News. “Hannah werkt al sinds ze tien jaar is mee op verschillende filmsets. Haar vader heeft haar alles geleerd wat ze moest weten. Ze heeft gedaan wat ze kon om de veiligheid van de crew te garanderen.”

