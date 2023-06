‘Rust’-producers treffen schikking met nabestaanden van overleden cameravrouw

Film Rode lokken haar van Halle Bailey in ‘The Little Mermaid’ kostten 140.000 euro (én zijn natuurlijk)

De makers van de hitfilm ‘The little mermaid’ hebben bijna 150.000 euro uitgegeven om het haar van zeemeermin Ariel zo mooi mogelijk te maken. Actrice Halle Bailey (23) is in de film te zien zonder pruiken en in haar eigen haren is niet geknipt. Hoe is de look met rode lokken gecreëerd?