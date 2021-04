Russell Crowe bevestigt bijrol in ‘Thor: Love and Thunder’

Netflix lijdt onder strijd met Disney en Apple: aantal nieuwe abonnees valt zwaar tegen

20 april De groei van het aantal abonnees bij Netflix is flink teruggevallen. Ook is de prognose voor de komende maanden erg somber. Daarmee merkt het Amerikaanse entertainmentbedrijf het versoepelen van de lockdownmaatregelen in diverse landen veel sterker dan kenners in doorsnee hadden voorzien. Ook lijkt Netflix de opmars van concurrerende streamingdiensten als Disney+, Amazon Prime Video en AppleTV+ flink te voelen.