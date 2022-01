Rooney Mara gaat Audrey Hepburn spelen in nieuwe film

Details over het verhaal van de nieuwe film worden nog geheim gehouden, al is er dankzij acteerlegende Hepburn wel genoeg materiaal om een film over haar leven te maken. Hepburn, die zelfs geboren is in Brussel, stond bekend voor haar rollen in klassiekers als ‘Breakfast at Tiffany’s’, ‘My Fair Lady’, ‘Wait Until Dark’, en ‘Sabrina’. Tijdens haar vier decennia durende carrière viel Hepburn meermaals in de prijzen. Ze won een Emmy, een Oscar, een Tony en Grammy-awards, waarvan de laatste postuum. Ze werkte ook samen met Unicef om kinderen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië te helpen en ontving de Presidential Medal of Freedom in 1992.

Mara zelf is al twee keer genomineerd voor een Academy Award, in 2012 voor haar acteerprestatie in ‘The Girl With the Dragon Tattoo’ en in 2016 voor haar rol in ‘Carol’. Ze speelde onlangs nog de hoofdrol in ‘Nightmare Alley’ naast Bradley Cooper en Cate Blanchett. Regisseur Guadagnino werd in 2018 genomineerd voor een Oscar voor Beste Film voor zijn regie in ‘Call Me by Your Name’. De film won een Oscar en lanceerde Timothée Chalamet, die ook een nominatie voor Beste Acteur binnenhaalde, naar het sterrendom.