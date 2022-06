Rolschaatsen in neonkleurige outfits: Margot Robbie en Ryan Gosling amuseren zich rot op de set van ‘Barbie’

De film komt er volgende zomer pas aan, maar wie uitkijkt naar de release van ‘Barbie’ heeft geluk. Margot Robbie en Ryan Gosling trakteerden de aanwezigen op Venice Beach alvast op een voorsmaakje. In bovenstaande video is te zien hoe de acteurs het populaire strand onveilig maken. De twee acteurs werden op rolschaatsen én in een neonkleurige outfit gespot. Robbie heeft in de beelden een knalroze short aan. Haar outfit zelf werd nog afgewerkt met enkele fluogele accessoires. Gosling, die de rol van Ken speelt, had een bijpassende outfit aan.

Evenwicht kwijt

Details over de film zijn momenteel nog schaars, maar volgens geruchten zullen kijkers meer dan één Barbie en meer dan één Ken te zien krijgen. Vermoedelijk zullen ook Issa Rae en Hari Nef op een gegeven moment in de huid van de iconische pop kruipen. De Amerikaanse actrice Rae was vijf jaar lang te zien in de HBO-reeks ‘Insecure’. Nef had onlangs dan weer een kleine rol in de ‘Sex and the City’-sequel ‘And Just Like That’.