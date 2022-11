Robin Pront & Lukas Dhont, de golden boys van de Vlaamse cinema: “Ik hoop ooit de moed te vinden om te doen wat Lukas doet”

Film STREAMING­TIP. ‘The Barefoot Emperor’: een royale portie Peter Van den Begin

Geen Vlaamse film die zo wist te verrassen in 2017 als ‘King of the Belgians’ - een tongue in cheek roadmovie over een dolende koning zonder koninkrijk, met een ijzersterke Peter Van den Begin in de hoofdrol. ‘The Barefoot Emperor’, die vanaf vandaag op Streamz+ zit, is het vervolg op die mockumentary.

9 november