Rihanna maakt haar comeback als actrice: zangeres speelt de rol van Smurfin in nieuwe Smurfenfilm

Gedurende haar aanwezigheid op het event grapte Rihanna nog dat ze haar oog eerst had laten vallen op een andere rol. “Ik had mijn zinnen gezet op de rol van Papa Smurf, maar dat is niet gelukt”, klonk het al lachend. Daarnaast hoopt de zangeres, die momenteel in verwachting is van haar tweede kindje, dat haar kinderen haar later “cool” zullen vinden. Het is wel niet de eerste keer dat Rihanna haar kans waagt als actrice. Eerder maakte de zangeres ook al haar opwachting in ‘Ocean’s 8’ en ‘Valerian and the City of a Thousand Planets’.