Remake van ‘The Bodyguard’ in de maak

Film Marion Cotillard moest voor nieuwe film ‘Annette’ live zingen tijdens zwem- en seksscènes

23 augustus Op het Filmfestival van Cannes ging de musical ‘Annette’ in première, met Adam Driver (37) en Marion Cotillard (45) in de hoofdrollen. Een musical betekent ook heel veel zangpartijen. Normaal gezien worden die in de studio opgenomen, zodat de acteurs nadien mee kunnen lippen. Maar niet zo bij ‘Annette’, vertelt Marion Cotillard in IndieWire.