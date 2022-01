Release ‘Spider-Man’ spinoff ‘Morbius’ met drie maanden uitgesteld

Het is niet de eerste (of de tweede, of de derde) keer dat ‘Morbius’ zijn première heeft moeten uitstellen. De film had moeten debuteren op 10 juli 2020, maar corona had andere plannen. Terwijl de pandemie woedde, heeft ‘Morbius’ verschillende releasedata gehad. Eerst op 31 juli 2020, dan 19 maart 2021, dan 8 oktober 2021, en uiteindelijk op 21 januari 2022, alvorens weer te verschuiven naar de datum van 28 januari die net vrij was. Omicron is slechts de laatste onverwachte wending in de pandemie die maar niet wil verdwijnen.

Sony heeft wel nog enorme kassuccessen gescoord met ‘Spider-Man: No Way Home’ en ‘Venom: Let There Be Carnage’, dus het is logisch dat het zou proberen om ‘Morbius’ een langere aanloop te geven in een tijd waarin de volksgezondheidssituatie de zaken compliceert. In de film speelt Jared Leto antiheld Michael Morbius, die een wanhopige gok waagt om een zeldzame bloedziekte te behandelen, maar daardoor per ongeluk in een vampier verandert. ‘Morbius’ werd geregisseerd door Daniel Espinosa en heeft Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal en Tyrese Gibson in de hoofdrollen.