Rel rond opnames ‘Matrix 4': “200 mensen op geheim afsluitfeestje”

TV Bedenker ‘Emily in Paris' reageert op ophef rond Netflix­reeks

23 oktober Niet alle kijkers zijn even enthousiast over de Netflix-serie ‘Emily in Paris’. Vooral in Frankrijk kreeg de show, die begin deze maand verscheen, flink wat kritiek vanwege de clichés over de hoofdstad en zijn inwoners. Bedenker Darren Star (59) heeft er echter geen spijt van dat “Parijs door een betoverende lens is bekeken.”