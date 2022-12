Regisseur van controversiële horrorfilm ‘Cannibal Holocaust’ overleden

Ruggero Deodato regisseerde zo’n 36 films in z'n carrière, maar zal voor altijd bekend blijven als de regisseur van ‘Cannibal Holocaust’. Die horrorfilm uit 1980 was de eerste die gebruik maakte van zogezegde ‘found footage’: het werd voorgesteld als de teruggevonden opnames van een Amerikaanse filmcrew die in de Amazonejungle was gaan filmen.

Maar de film werd vooral berucht vanwege het geweld tegen dieren dat erin te zien was. Zo werden verschillende apen en neusbeer op film afgeslacht. Bovendien schuwde Deodato het extreme geweld en martelingen niet. Amper twee weken nadat de film in Italië uitkwam, werd de prent in beslag genomen. Deodato werd aangeklaagd voor obsceniteiten en zelfs moord, nadat in een artikel beweerd werd dat sommige moorden in de film écht waren. Toen Deodato de zogezegd overleden acteurs hun opwachting liet maken in de rechtbank, werd de aanklacht tegen moord ingetrokken. Maar de regisseur werd wel veroordeeld voor dierenmishandeling, al werd dat in 1984 teruggedraaid.

Dierenmishandeling

In 2011 verdedigde Deodato de beelden van dierenmishandeling in The Guardian. “Toen ik opgroeide, bracht ik veel tijd door op het platteland, in de directe nabijheid van dieren. Ik zag dus ook regelmatig het moment waarop ze overleden. De dood van dieren is ondraaglijk - zeker in de huidige stadse mentaliteit - maar is iets dat altijd gebeurde om de personages of de crew te voeden. Zowel in het verhaal als in de realiteit.”

De film werd in onder meer Australië, de Verenigde Staten, Noorwegen, Finland, IJsland, Nieuw-Zeeland en Singapore verbannen. In het Verenigd Koninkrijk stond de film een tijdlang op de lijst met ‘video nasties’, de films die niet goedgekeurd werden door het British Board of Film Censors. Pas in 2001 mocht de film ook in het Verenigd Koninkrijk uitgebracht worden, zij het met een hele resem cuts.