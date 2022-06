Regisseur Todd Philips kondigt vervolgfilm op ‘Joker’ aan

Tipje van de sluier

Over het verhaal mag dan nog niets geweten zijn, maar de titel van het vervolg kan misschien al een tipje van de sluier oplichten. ‘Folie à Deux’ is een psychische aandoening waarbij men waanbeelden overneemt van mensen in je nauwe omgeving.

Joaquin Phoenix, die een Oscar won voor zijn hoofdrol als ‘The Joker’, is te zien op de tweede foto van regisseur Todd Phillips. Dat hij het script heeft gelezen, weten we nu al, maar of hij opnieuw in de huid zal kruipen van de sinistere antiheld is nog niet bevestigd. Ook wannee de opnames van start gaan en ‘Joker: Folie à Deux’ zal verschijnen in de bioscoopzalen, is nog niet bekend.