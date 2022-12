Regisseur ‘Titanic’ deed onderzoek naar doodsoorzaak van Jack

Film Iconische hob­bit-huis­jes uit ‘Lord of the Rings’ tijdelijk te huur

Fans van ‘The Hobbit’ en ‘Lord of the Rings’, opgelet. Want Airbnb biedt tijdelijk de kans om te overnachten in een iconisch hobbit-huis vanuit de films. De woningen bevinden zich in Nieuw-Zeeland en kosten slechts 6 euro per nacht.

