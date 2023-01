Regisseur Sam Mendes staat open voor genderneutrale Oscars: “Uiteindelijk is het onvermijdelijk”

FILMFilmmaker Sam Mendes (57) staat achter het idee om de Oscars genderneutraal te maken. Dat doet hij nadat ‘The Crown’-ster Emma Corrin (27) - die zich identificeert als non-binair persoon - de evolutie voorstelde. Ook andere Hollywoodsterren waaronder Hugh Jackman (54) zijn pro. “Ik begrijp niet waarom het is opgesplitst in slechts twee geslachten, terwijl we allemaal weten dat er een veel groter spectrum is.”

“Ik heb er alle begrip voor en ik denk dat het uiteindelijk onvermijdelijk is”, zei Mendes aan ‘BBC’. “Die richting gaat het volgens mij uit en dat lijkt me redelijk.” Al worden de prijzen zélf volgens hem vaak vergeten. “De Oscars worden gebruikt als graadmeter voor de industrie, maar eigenlijk is het gewoon een tv-show. De awards zijn er om films te promoten. Als een film een prijs wint, ga ik die eerder bekijken in de bioscoop. Het gaat niet om de personen en het gaat vooral niet om de kunst of het ambacht van de filmindustrie. Het gaat om het verkopen van films.”

De categorieën van prijsuitreikingen mogen best wat inclusiever zijn, vindt ‘The Crown’-ster Emma Corrin. “Ik denk niet dat de categorieën op dit moment inclusief genoeg zijn. Iedereen moet zich erkend en vertegenwoordigd voelen”, klonk het. Waarop ze aankaartte dat er méér vertegenwoordiging nodig is in de entertainmentindustrie. “Als het op categorieën aankomt, moeten we dan specifiëren of je wordt genomineerd voor een vrouwelijke of een mannelijke rol?”

Niet alleen Mendes sluit zich aan bij het idee. Ook Hugh Jackman gaf al aan dat hij fan is van genderloze categorieën. “Dat zou een heel positieve stap zijn”, aldus de acteur. “Ik begrijp niet waarom het is opgesplitst in slechts twee geslachten, terwijl we allemaal weten dat er een veel groter spectrum is.”

