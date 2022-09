Regisseur Robin Pront over ‘Zillion’: “Matteo overtreft zichzelf”

Seks, drugs en exuberante feestjes: de eerste beelden van ‘Zillion’ beloven de cinemabezoekers een dolle rit. “Al is de film natuurlijk meer dan een aaneenschakeling van zotte discotheekscènes”, zegt regisseur Robin Pront (36), die eerder ‘D’ Ardennen’ maakte. “Het straffe levensverhaal van ‘Zillion’-baas Frank Verstraeten, en de grote emoties die daarbij komen kijken, staan centraal.”

‘Boenke boenke’-beats

De lancering van de trailer liet de regisseur gisteren niet onberoerd. De Antwerpenaar is dan ook al lang bezig met het prestigeproject. “In 2017 startte ik met het schrijven van het scenario. Ik probeer het verhaal van Frank zo waarachtig mogelijk te vertellen, dus daar komt veel voorbereidingswerk aan te pas. Alle artikels over de Zillion heb ik gelezen, en met Frank zelf en z’n entourage voerde ik lange gesprekken. Toen het project concreter werd, gooide corona helaas roet in het eten. Hierdoor zijn de opnames veel later dan gepland van start gegaan.”

Volledig scherm Charlotte Timmers en Jonas Vermeulen in 'Zillion'. © RV

Volledig scherm Matteo Simoni lijkt griezelig hard op Dennis Black Magic. © RV

Volledig scherm Regisseur Robin Pront op de set van ‘Zillion’. © Thomas Dhanens

Pront is altijd al gefascineerd geweest door de wondere wereld der discotheken. “Voor alle duidelijkheid: ik stond er niet elke week te springen, maar eens ik er een voet binnen zette, amuseerde ik me enorm. Een beetje dansen en af en toe een vrouw proberen aanspreken, meer moest dat niet zijn. (lacht) Mijn broer was een nog grotere fan. Hij heeft me vaak wakker gemaakt met z’n luide ‘boenke boenke’-beats.”

Technologisch hoogstandje

Om het buitengewone verhaal van Verstraeten te vertellen verzamelde de Antwerpenaar een indrukwekkende cast. ‘Studio Tarara’-acteur Jonas Vermeulen (32) vertolkt de discotheekuitbater, Charlotte Timmers (34) speelt z’n fictieve liefje. Al steelt vooral Matteo Simoni (35) de show als pornokoning Dennis Black Magic. “Hij overtreft zichzelf met deze rol”, aldus Pront. “De gelijkenissen zijn griezelig accuraat. Bovendien weet Matteo de gelaagdheid van het personage perfect weer te geven.”

Zelf is Pront nooit in de Zillion geweest - de dancetempel sloot in 2002 de deuren - maar dat maakt de mythe alleen maar groter. “Die club was een technologisch hoogstandje in de nineties. Bovendien dansen we nu nog altijd als gekken op die zogenaamde foorschijven van toen. De Zillion - en bij uitbreiding de hele Vlaamse dance-scene - zijn cultureel erfgoed waar we trots op mogen zijn.”

‘Zillion’ verschijnt vanaf 26 oktober in de zalen

