Regisseur Robin Pront over verdeelde meningen ‘The Silencing’: “Groot verschil tussen wat publiek en critici vinden”

FilmVanaf vandaag kunnen we eindelijk kijken naar de nieuwe film van Robin Pront: ‘The Silencing’. Het is de opvolger van zijn bejubelde film ‘D’Ardennen’ waarin Kevin Janssens, Veerle Baetens en een ontsnapte struisvogel de hoofdrol spelen. Deze keer is het een Canadese productie, die vorig jaar al in de Amerikaanse bioscopen te zien was, maar nu ook bij ons via Streamz. “Ik krijg regelmatig scripts doorgestuurd en dit was er een waar ik echt wel een persoonlijke connectie mee heb”, aldus Pront bij Byloo op Radio 1.

Het was even wachten op de eerste internationale film ‘The Silencing’ van Vlaams regisseur Robin Pront. De thriller werd in augustus 2020 al uitgebracht in Amerika, maar is sinds vandaag ook te zien bij ons via Streamz. Pront vertelt hoe hij bij de Canadese productie terecht kwam: “Ik krijg regelmatig scripts doorgestuurd en dit was er een waar ik echt wel een persoonlijke connectie mee heb. Zoals het dan gaat, moet je solliciteren. In plaats van dat ik iemand cast ga ik zelf op casting en doe ik gesprekken met de acteurs die eraan verbonden zijn.” En omdat hij al eens een film geregisseerd had die zich in een bos afspeelde (D’Ardennen, nvdr.), had hij meteen een stapje voor.

Een kat- en muisspel

‘The Silencing’ vertelt het verhaal van een aan alcohol verslaafde jager wiens dochter zeven jaar geleden verdween. In zijn zoektocht naar haar komt hij een seriemoordenaar op het spoor die zijn slachtoffers opjaagt in het bos. Hij zou ook wel eens met de verdwijning van zijn dochter te maken kunnen hebben. “Het is een soort kat- en muisspel, een thriller met een sociale laag en dat is wat mij ook aansprak aan het script”, vertelt Pront. De hoofdrollen worden niet door de minste acteurs vertolkt. Wie ‘Game Of Thrones’ zag, herkent meteen de verslaafde jager die gespeeld wordt door niemand minder dan Nikolaj Coster-Waldau aka Jaime Lannister. Ook Sheriff Alice Gustafson zal voor sommigen een bekend gezicht zijn. Ze wordt vertolkt door Annabel Wallis die eerder te zien was als Grace Burgess in ‘Peaky Blinders’.

De thriller werd in het Noorden van Canada op een afgelegen plek gefilmd. De cast was daardoor heel erg op elkaar aangewezen, maar het klikte meteen. De acteurs zijn dan ook heel erg te spreken over de samenwerking met Pront. Annabel Wallis noemde hem ‘een geweldige vent’. “Stilistisch gezien heeft hij een heel interessant oog. Hij heeft een frisse kijk en ik kan zien hoeveel hij houdt van wat hij doet.”

Verdeelde meningen

Hoewel Robin zichzelf beschrijft als de grootste criticus die er is voor zijn eigen films, zijn sommige meningen van Amerikaanse criticasters ook niet mals, al zijn ze wel heel erg verdeeld. Waar de ene het een zenuwslopende thriller vindt en helemaal mee is met het verhaal, noemt de andere het een film met een teleurstellend einde. “Ik ben heel hard voor mezelf, maar merk wel dat er een enorme discrepantie is tussen wat het publiek vindt en wat de critici vinden. Dat vind ik op zijn minst interessant. Ik voel wel dat de film zijn publiek gevonden heeft, maar ik zou zeggen: kijk zelf”, aldus Robin Pront.

De regisseur liet ook meten weten niet stil te zitten en nog een project op de planning te hebben staan. Hij regisseert namelijk een film over de bekendste Antwerpse discotheek aller tijden, Zillion, die naam maakte tussen 1997 en 2002. De cultuurtempel stond voornamelijk bekend om de criminele activiteiten zoals verboden wapenbezit, onvergunde opslag van vuurwerk, omkoping, witwasoperaties en fiscale fraude. De film zou dit jaar nog gedraaid worden.

LEES OOK: