Regisseur overtreft eigen record: 'Oppenheimer' best scorende WO II-film ooit

Film Schattig, maar uit op moord: ‘Slother­hou­se’ met moordlusti­ge luiaard krijgt eerste trailer

Wie een luiaard nog steeds een schattig beest vindt na het bekijken van de trailer van ‘Slotherhouse’, is duidelijk wel wat gewend. Na dodende haaien en levensgrote mieren, is het nu de beurt aan een luiaard. Het dier transformeert immers in een angstaanjagende en meedogenloze moordenaar in de eerste trailer van ‘Slotherhouse’.