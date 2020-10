Regisseur Oliver Stone wil geen speelfilms meer maken

Film Jan Verheyen stelt release van ‘Red Sandra’ uit naar volgend jaar: “Ik ben er niet trots op, maar anders gaat er niemand kijken”

7 oktober 'Red Sandra', de film waar het regisseurskoppel Jan Verheyen (57) en Lien Willaert (44) vijf jaar aan heeft gewerkt, komt eind deze maand niet uit. In navolging van internationale kleppers zoals de nieuwe James Bond, wordt de prent door corona uitgesteld naar begin volgend jaar. Dan zal hij het Filmfestival van Oostende openen. "Ik geef dat eerlijk toe: we hebben gekeken wat ‘Tenet’ zou doen, en dat was niet wat we gehoopt hadden."