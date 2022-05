Regisseur ‘James Bond’-film beschuldigd van wangedrag tegen jonge actrices

Film IN BEELD. Julie en Jacques Vermeire samen met enkele wereldster­ren in Cannes voor de première van ‘Elvis’

Op woensdag vond de wereldpremière van ‘Elvis’ plaats in Cannes en die première ging alvast niet onopgemerkt voorbij. Op de rode loper waren heel wat bekende gezichten te zien. Tom Hanks en Austin Butler, die zelf meespelen in de film, waren van de partij. Daarnaast was er ook bekend volk uit eigen land aanwezig. Zo werden Jacques Vermeire en zijn dochter Julie gespot op de rode loper.

26 mei