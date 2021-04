Regisseur Hans Herbots scoort Netflix-hit met ‘Serpent’: "Stapje voor stapje schuif ik richting de States"

Over het kanaal was 'The Serpent' al een hit. Toen de reeks daar in januari op de BBC op antenne ging, noteerde veilingsite eBay na de première een duidelijke stijging in de verkoop van tweedehands spullen uit de seventies. Ook de kritieken in de Britse pers waren lovend, maar toen Netflix de reeks begin deze maand wereldwijd lanceerde, was de trein helemaal vertrokken. De populairste titel in Vlaanderen, de op één na best bekeken Netflix-reeks in de VS. Zowat de halve wereld ging al overstag. Hans Herbots, die vier van de acht afleveringen regisseerde, is er nog altijd niet helemaal van bekomen. "Ik krijg van over de hele wereld berichtjes. Uit Zuid-Afrika, Portugal, Brazilië, Thailand... Nog nooit meegemaakt. Net voor de reeks heb ik een Twitter-account aangemaakt, om het wat te volgen. Ongelooflijk hoeveel reacties daarop binnenkomen. Ik ben enorm trots op het eindproduct, dan is het fijn om te zien dat het over de hele wereld gesmaakt wordt. Het succes zit 'm volgens mij in de combinatie van een goed verhaal tegen de achtergrond van het bruisende Bangkok, maar ook in de unieke uitstraling van de seventies. De serie neemt je mee terug naar die periode."