Regisseur Hans Herbots over tragisch ongeval op set van ‘Rust’: “Beelden moeten nu zo scherp zijn, dat ze vaker echte wapens gebruiken”

'Halloween Kills'-actrices Jamie Lee Curtis en Judy Greer: "De opnames waren héél eng"

20 oktober Jamie Lee Curtis kruipt in ‘Halloween Kills’ voor de zesde (!) keer alweer in de huid van horrorlegende Laurie Strode. De 62-jarige actrice, die amper 19 jaar was toen ze in de eerste ‘Halloween’ verscheen, zag doorheen de jaren heel wat tegenspelers de revue passeren, onder wie ook een resem acteurs voor het personage van Michael Myers aka ‘The Shape’. Sinds 2018 is die rol voor James Jude Courtney (64) weggelegd, die volgens Curtis wel erg ‘method’ te werk ging op de set: “James schermde zich volledig af van de rest en weigerde om met ons te praten.”