Regisseur Andrew Dominik reageert op kritiek ‘Blonde’: “De film maakt geen enkel verschil omdat Marilyn dood is”

Volgens de ‘Blonde’-regisseur is de massale kritiek te wijten “aan het feit dat Amerikaanse films conservatiever worden”. Verder geeft hij ook de schuld aan female empowerment. “We leven in een tijd waarin het belangrijk is om vrouwen te presenteren als krachtig", legde Dominik uit. “Het publiek wilt Marilyn Monroe opnieuw uitvinden als een krachtige vrouw. Dat is wat ze willen zien. En als je ze dat niet laat zien, raken ze van streek. Wat nogal vreemd is, want ze is dood. De film maakt geen enkel verschil. Volgens velen verpest de film hun beeld van Marilyn Monroe en dat begrijp ik. Maar dat is het hele idee van ‘Blonde’. De film probeert de iconografie van haar leven te gebruiken en de betekenis binnenstebuiten te keren.” Afgelopen februari liet hij al weten aan ‘Screen Daily’ dat de film uitdagend zou zijn. “Het was mijn bedoeling om het publiek te traumatiseren met deze film. Ik wilde de kijker dezelfde ervaring laten ondergaan als Marilyn”, klonk het destijds.