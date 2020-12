Redt Tim Burton de carrière van Johnny Depp? Rol in reboot ‘The Addams Family’ mogelijk

FilmNa zijn nederlaag in de rechtszaak tegen tabloid The Sun en zijn ontslag bij filmfranchise ‘Fantastic Beasts’, ziet het er niet goed uit voor de carrière van Johnny Depp. Velen vrezen dat hij nooit meer aan de bak zal komen in Hollywood, al is er nu een lichtpuntje in de duisternis: regisseur Tim Burton zou Depp een rol in zijn reboot van ‘The Addams Family’ willen geven.

Even recapituleren: Johnny Depp spande een rechtszaak aan tegen The Sun nadat die hem in 2018 in een artikel een ‘wife beater’ (vrouwenmepper) hadden genoemd. De acteur kwam echter niet ongeschonden uit het proces, dat eerder dit jaar plaatsvond. Niet alleen werd tijdens de getuigenissen duidelijk dat het huwelijk van Depp en Amber Heard doordrenkt was van een flinke portie drank, drugs en agressie; uiteindelijk oordeelde de rechter ook dat het bewezen was dat Depp zijn ex klappen had verkocht. De acteur mocht zelfs niet in beroep gaan en moest ook opdraaien voor de gerechtskosten van de tegenpartij, goed voor bijna één miljoen euro.

In totaal kostte de rechtszaak hem niet alleen een pak geld, ook zijn carrière kwam na het vonnis op het spel te staan. Een paar dagen na de uitspraak liet Depp weten dat filmstudio Warner Bros. hem gevraagd had om uit ‘Fantastic Beasts 3' te stappen, ook al had hij al een opname achter de rug. De acteur deed dat zonder veel ophef, mede omdat hij dankzij en contractclausule zijn volledige loon voor de hele film uitbetaald kreeg. Maar zicht op nieuwe rollen, dat was er niet.

Volledig scherm Vlnr: Johnny Depp, actrice Helena Bonham Carter (de vrouw van Burton) en Tim Burton © WireImage

Burton to the rescue

Toch lijkt er nu een nieuwe film in de pijplijn te zitten. Depp zou in de running zijn om Gomez Addams te spelen in de reboot van ‘The Addams Family’, die normaal op Netflix zal verschijnen. Een bron liet weten aan Small Screen dat regisseur Tim Burton het helemaal ziet zitten met Depp. “Hij denkt dat hij de rol alle eer gaat aandoen.”

Erg verrast is niemand over die beslissing. Tim Burton en Johnny Depp hebben immers al een lange geschiedenis vol samenwerkingen. Het duo is grote fan van elkaar en Depp speelde al meermaals de hoofdrol in projecten van Burton, waaronder ‘Edward Scissorhands’, ‘Sweeney Todd’, ‘Alice In Wonderland’, ‘Charlie And The Chocolate Factory’, ‘Corpse Bride’ en ‘Sleepy Hollow’. Je zou gerust kunnen zeggen dat Burton van Depp een ster heeft gemaakt in het verleden, en wie weet kan hij hem nu van de ondergang redden.

