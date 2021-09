Redt James Bond ook de bioscopen? “Voor zo'n films keren bezoekers met plezier terug naar de filmzaal”

“Mensen kijken echt reikhalzend uit naar No Time To Die”, zegt Anneleen Van Troos van Kinepolis Group. “Met zulke films vertrekken we goed voor het herstel van het bioscoopbezoek. Bovendien komen we nu in een periode waarin we weer op volle capaciteit kunnen beginnen te draaien.”

Netflix of terrasje?

Ook enkele andere blockbusters zoals ‘Dune’ moeten de mensen overtuigen om zich van hun luie zetel naar de cinema te verplaatsen. Dat was sowieso al een uitdaging, maar de groei van streamingdiensten maakt dat mogelijk nog moeilijker. Of toch niet? Volgens Van Troos is een terrasje of etentje in een restaurant een grotere concurrent dan pakweg Netflix of Disney+. “Een bioscoopbezoek is iets dat je doet met vrienden of familie. Het is ook een compleet andere ervaring dan streamen. Zeker bij blockbusters voegt het beste beeld, het beste geluid en het groot scherm écht iets toe.”