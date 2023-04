Rechtszaak tegen acteur Alec Baldwin nu formeel ingetrokken

Volgens de openbare aanklagers vereisen nieuwe elementen "verder onderzoek en forensische analyse die niet kunnen worden afgerond voor de voorlopige hoorzitting die gepland stond voor 3 mei". Dat betekent volgens hen niet dat Baldwin niet meer vervolgd kan worden. "Het onderzoek is actief en aan de gang", benadrukken ze, zich het recht voorbehoudend om indien nodig nieuwe aanklachten in te dienen.

Het Openbaar Ministerie in de Amerikaanse staat New Mexico had de 64-jarige Baldwin eind januari officieel aangeklaagd, net als Hannah Gutierrez-Reed, de wapenverantwoordelijke voor de film. Ze werden beschuldigd van dood door schuld en riskeerden een celstraf tot 18 maanden.

Bij het schietincident op de set van de film 'Rust' in oktober 2021 kwam cameravrouw Halyna Hutchins om het leven. Baldwin was aan het oefenen met een revolver, die ongeladen had moeten zijn. Het wapen ging toch af en Hutchins werd dodelijk in de borst getroffen. De acteur zegt niet te hebben geweten dat het wapen geladen was. Hij heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor de schietpartij.