RECENSIE. ‘Zillion’: “Matteo Simoni speelt Black Magic niet. Hij ís de pornokoning”

Showbits Influen­cers Céline en Michiel maken acteerde­buut: “De Tik­Tok-hy­pe is voorbij”

De populaire influencers Céline en Michiel gooien zich op een nieuwe markt: ze hebben een bioscoopfilm gemaakt. Een verhaal waarin Céline teruggeflitst wordt naar 1996, de tijd voor alle sociale media. De hypes gaan snel op dat vlak, want volgens de twee is TikTok zo goed al dood. “De hype is weg, het anders geworden. Geen leuke trends meer”, vertelt Céline. Zelfs BeReal is eigenlijk al passé, vinden ze. Zij focussen nu vooral op YouTube, niet toevallig natuurlijk het platform waar ze het meest aan verdienen. En nu duimen maar dat die fans de weg naar de bioscoop vinden.

21 oktober