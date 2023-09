‘Rebel’, “meest persoonlijke” film van Adil en Bilall komt volgende week uit in de VS

In maart dit jaar maakte productiehuis Caviar al bekend dat ‘Rebel’ was opgepikt door de Noord-Amerikaanse distributeur Yellow Veil Pictures. En nu geeft Adil El Arbi ook eindelijk een datum prijs voor de Amerikaanse release. Op 15 september gaat de film in première in het IFC Center in New York. Op 22 september volgt nog een screening in het Landmark’s Nuart Theatre in Los Angeles. Op vakantie in de VS en zin om een screening mee te pikken? Tickets vind je de website van ‘Rebel’.