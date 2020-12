Rapport onthult: “Disney wil niet dat Johnny Depp rol speelt in nieuwe ‘Pirates’-film”

De acteercarrière van Depp gaat moeilijke tijden tegemoet nadat hij begin november zijn rechtszaak tegen The Sun verloor . De tabloid had hem in een artikel een “vrouwenmepper” genoemd nadat z'n ex Amber Heard (34) getuigd had over huiselijk geweld. Laster en eerroof volgens Depp, maar de rechter gaf hem ongelijk en achtte het voldoende bewezen dat de acteur z’n toenmalige wederhelft inderdaad mishandeld had.

Enkele dagen na dat verdict liet Warner Bros. weten dat Depp in de volgende ‘Fantastic Beasts’-film niet te zien zal zijn. De Deense acteur Mads Mikkelsen (55) neemt z’n rol van Grindelwald over. En nu blijkt dat de Hollywoodster ook definitief niet zal opduiken in de volgende ‘Pirates of the Caribbean’-film. “Disney had dat al besloten voor het proces tegen The Sun en de onthullingen die daar gedaan zijn”, is te lezen in het rapport. “Producent Jerry Bruckheimer (77) is nochtans een grote fan van Depp en had gehoopt dat de acteur kon terugkeren voor een kleine cameo. Maar ook dat zag Disney niet zitten.”