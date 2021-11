QUIZ. Twintig jaar na de wereldpremière van de eerste ‘Harry Potter’-film: wat weet jij nog over de magische wereld?

Film Donald Trump over schietinci­dent Alec Baldwin: “Hoe kan je een wapen richten op iemand die niet meespeelt in de film?”

Donald Trump (75) heeft zich kritisch uitgelaten over het dodelijke ongeluk op de set van ‘Rust’. Acteur Alec Baldwin (63) schoot daar twee weken geleden per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins (42) neer, en de voormalige Amerikaanse president begrijpt niet hoe dat is kunnen gebeuren. “Hij is gestoord”, vertelt hij in ‘The Chris Stigall Podcast’.

6 november