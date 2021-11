QUIZ. Eerste ‘Harry Potter’-film blaast 20 kaarsjes uit: wat weet jij nog over de magische wereld?

Film Jan Verheyen en Lien Willaert regisseer­den samen ‘Red Sandra’: “Maar op een schip kan er maar één kapitein zijn”

Jan Verheyen (58) regisseerde al meer dan tien films op z’n eentje, maar voor ‘Red Sandra’ vormde hij een team met zijn echtgenote Lien Willaert (45). Een behoorlijke uitdaging, maar wel eentje die in de smaak gevallen is. “Het is belangrijk om goede afspraken te maken”, vertelt het koppel in Het Nieuwsblad.

6 november