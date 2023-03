Quentin Tarantino bezig met voorbereidingen van zijn tiende en laatste film

Showbizz “Ik hoop dat er in Vlaanderen nog plek is voor mij”: voormalig ‘Familie’-actrice Anneke van Hooff maakt comeback

Spanje danst nog op haar hits. In Vlaanderen klonken ze steeds stiller. Anneke van Hooff (44), schoonzus van Helmut Lotti, ruilde het podium en de hitlijsten destijds voor een rol in ‘Familie’. Nu is ze terug op Vlaamse podia én in de bioscoop. Als schurk in ‘MAVKA’, de eerste animatiefilm die vanuit Oekraiense schuilkelders de Europese zalen komt binnenwaaien. Op welke plannen zit ze nog allemaal te broeden, na het overweldigende succes van weleer? “Laat ons zeggen dat het toen niet helemaal is verlopen zoals ik gehoopt had.”