Quentin Tarantino aangeklaagd voor het verkopen van scènes uit 'Pulp Fiction’

FilmFilmstudio Miramax is van plan om Quentin Tarantino (58) voor de rechtbank te slepen. De filmregisseur is namelijk van plan om enkele scènes uit zijn film ‘Pulp Fiction’ (1994) te verkopen als NFT’s (non-fungible tokens).

First things first: een non-fungible token is een soort van digitaal certificaat dat bewijst dat een stuk digitale kunst jouw eigendom is. De filmregisseur Tarantino is nu van plan om zo’n zeven zogenaamde NFT’s, waaronder enkele nooit eerder vertoonde scènes uit ‘Pulp Fiction’, vrij te geven. Daarnaast gaat het ook om bepaalde kunst uit de film en zijn eigen audiocommentaar.

De filmstudio Miramax is daar echter allesbehalve blij mee. Zij stuurden al een brief naar de filmregisseur, maar kregen tot nu toe geen respons. Naar eigen zeggen zijn ze op dit moment enkele gesprekken aan het voeren om samenwerkingen tot stand te brengen die gebaseerd zijn op deze NFT’s. Het feit dat Quentin Tarantino deze nu wil verkopen, heeft volgens de filmstudio een negatieve invloed op hun onderhandelingen. “Het is aan ons om de beelden, die contractueel en intellectueel van de studio zijn, te beschermen.”

Bryan Freedman, de advocaat van de regisseur, denkt daar duidelijk anders over. “Het is heel simpel: Miramax is verkeerd. In het contract van Tarantino staat er duidelijk dat hij het recht heeft om deze NFT’s te verkopen.”

