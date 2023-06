Pure magie: filmstudio opent grote Harry Potter Studio Tour in Tokio

Showbizz KIJK. ‘Living Dead Josh’ speelt voor dood op TikTok totdat hij rol in serie of film bemachtigt

Misschien heb je de Amerikaanse Josh Nalley, een man uit Kentucky, al op jouw For You-page zien liggen. De man plaatst als ‘Living Dead Josh’ dagelijks video’s op TikTok waarin hij voor dood speelt. Hij doet dat in het bos, in zijn eigen voortuin en zelfs in de loge van ‘The Late Late Show’ toen James Corden het programma nog presenteerde. Zijn doel? De rol van een lijk spelen in een film of serie. Na 300 dagen kon Josh alvast één rol verzilveren: in het Amerikaanse programma ‘CSI: Vegas’.