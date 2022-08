Publiek vindt de weg niet naar ‘H4Z4RD’: film scoort ondermaats in cinemazalen

Film Netflix gaat strijd aan met Disney+: plannen voor film-universum rond ‘The Gray Man’

De Canadese acteur Ryan Gosling (41) heeft sinds vorige week een nieuwe actiefilm uit: ‘The Gray Man’. Het streamingplatform Netflix heeft nu al, samen met het regisseursduo Russo, laten weten dat ze nog plannen in petto hebben met de prent. Ze willen een universum rond de film uitbouwen. Het woord universum doet al snel denken aan het Marvel-universum van, jawel, concurrent Disney+. Een ding is alvast bevestigd: er is een sequel op komst én Gosling speelt opnieuw de hoofdrol.

28 juli